‘Opgebrande’ Hassan overwoog WK atletiek over te slaan

Sifan Hassan heeft overwogen dit jaar helemaal geen wedstrijden te lopen en dus ook de komende WK atletiek over te slaan. Het kostte haar na de Olympische Spelen vorig jaar in Tokio, waar ze twee gouden en een bronzen medaille won, veel moeite om weer de motivatie te vinden om de trainen.

“Ik was echt een beetje opgebrand, mentaal vooral”, zei ze vanuit Park City in de Amerikaanse staat Utah, waar de Nederlandse atlete haar laatste trainingen afwerkt voor de kampioenschappen die op 15 juli beginnen in Eugene (Oregon).

“Ik ben na Tokio heel lang op vakantie geweest en heb twee, drie maanden helemaal niet gelopen. Het lukte maar niet weer op te starten. Ik vond het ook moeilijk om weer nieuwe doelen te stellen. Ik heb uiteindelijk de knop om kunnen zetten en besloten om toch naar de WK te gaan. Het is een groot kampioenschap en ik wil daar graag mijn land vertegenwoordigen.”

Hassan zal in Eugene niet drie afstanden lopen, zoals ze in Tokio deed. “Sowieso doe ik twee afstanden en in ieder geval de 5000 meter. Ik beslis later welke afstand ik erbij doe, de 1500 of de 10.000 meter.”