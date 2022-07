Spannende rustdag Tourpeloton vanwege coronatesten

Voor het Tourpeloton is het maandag uitrusten geblazen. Dat gebeurt in het skigebied Les Portes du Soleil, waar zondag de negende etappe eindigde. Een trainingsritje is hoogstwaarschijnlijk de enige activiteit van de renners, die weten wat hen de komende weken nog te wachten staat.

Het is ook de dag waar renners en begeleiders die zondagavond nog niet aan de beurt zijn geweest een PCR-test op corona moeten ondergaan. Nu het virus rondwaart een spannende aangelegenheid. Inmiddels zijn er drie renners met Covid-19 naar huis. Dinsdagochtend, voor de start van een nog relatief makkelijke bergrit, wordt duidelijk of er meer besmettingen zijn. Na de rit van dinsdag volgen twee loodzware Alpenetappes.

De gele trui is in handen van de Sloveen Tadej Pogacar, winnaar van de laatste twee edities.