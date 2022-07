Tennisser Griekspoor maakt sprong naar top 50

Tennisser Tallon Griekspoor maakt voor het eerst deel uit van de mondiale top 50. De Nederlander, die op Wimbledon in de tweede ronde werd uitgeschakeld, klom van de 53e naar de 47e plaats. Dat had overigens niets te maken met zijn optreden op het Londense gras. Vanwege de weigering van de organisatie Russische en Belarussische tennissers toe te laten, besloot tennisbond ATP dat er op Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst te verdienen waren.

Dat er toch verschuivingen op de ranglijst zijn, komt met name omdat tennissers hun een jaar geleden verdiende punten kwijtraken. Ook Botic van de Zandschulp klom daardoor een plaats: de Veenendaler staat nu 24e, zijn hoogste ranking ooit. Van de Zandschulp bereikte in Londen de vierde ronde. Dat deed Tim van Rijthoven ook, maar door de maatregel van de ATP leverde hem dat geen grote sprong op de wereldranglijst op. Hij klom een plaats en is nu de nummer 103 van de wereld.

De ranglijst wordt aangevoerd door de Rus Daniil Medvedev. In de top 10 zakte Novak Djokovic vier plaatsen. De Serviër won zondag Wimbledon, maar verloor de punten van zijn overwinning in Londen van vorig jaar. Hij staat nu zevende.