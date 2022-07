Veldrit Gieten is geen Superprestige meer en stopt na 46 edities

De internationale veldrit van Gieten houdt na 46 edities op te bestaan. De organiserende Stichting Wielerpromotion Oostermoer ziet geen andere mogelijkheid omdat de wedstrijd geen deel meer uitmaakt van de Superprestige.

“Het is zuur dat de oudste internationale veldritorganisatie in Nederland na 46 internationale wedstrijden (waarvan 33 keer Superprestige), een WK in 1991 en zes keer een nationaal kampioenschap veldrijden, op deze wijze een einde aan het evenement ziet komen”, meldt de organisatie in een persverklaring.

In juni wist Gieten al dat er geen nieuw contract zou komen met de overkoepelende organisatie van de Superprestige, Flanders Classics. Dat besluit viel nadat de Drentse organisatie volgens eigen zeggen maandenlang aan het lijntje was gehouden. Het wegvallen van de Superprestige-status betekende ook geen inkomsten meer uit televisiegelden.

Aanvankelijk wilde Gieten nog op eigen benen doorgaan en een ‘losse’ cross organiseren op 2 oktober, maar de organisatie geeft nu aan dat er te weinig tijd is om dat voor elkaar te krijgen.