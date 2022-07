Vettel wil levenslange verbanning misdragende Formule 1-fans

Autocoureur Sebastian Vettel vindt dat Formule 1-fans die zich te buiten gaan aan racistische, seksistische en homofobe beledigingen een levenslange schorsing verdienen. “Wie deze mensen ook zijn, ze zouden zich moeten schamen en ze zouden voor het leven verbannen moeten worden van race-evenementen”, zei de Duitse viervoudig wereldkampioen.

Het waren vooral Nederlandse autosportfans die zich afgelopen weekeinde misdroegen tijden de Grote Prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Naar schatting 50.000 supporters van Max Verstappen waren aanwezig. De Formule 1 en ook team Red Bull van wereldkampioen Verstappen veroordeelden het wangedrag en noemden het onaanvaardbaar. “Ik denk dat er geen enkele tolerantie moet zijn voor deze zogenaamde fans”, aldus Vettel.

Verstappen was ook helemaal niet te spreken over de misdragingen. “Ik heb dingen gelezen die schokkend waren. Dit is duidelijk niet ok√© en dit zou niet mogen gebeuren. Maar ik zou dit niet eens hoeven zeggen, want een normaal mens gedraag zich zo niet”, zei de Nederlander. “Ik denk dat de veiligheid wel kan worden verbeterd, misschien met meer ordebewakers. Maar vergeet ook niet dat de fans na de races feest vieren en alcohol drinken. Het is geen excuus, maar als je alcohol drinkt, kun je domme dingen doen.”