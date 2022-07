Australiër Durbridge test positief op corona en verlaat Tour

Wielrenner Luke Durbridge gaat dinsdag niet meer van start in de Tour de France. De 31-jarige Australiër van de ploeg BikeExchange-Jayco heeft positief getest op het coronavirus. Hij heeft milde symptomen.

Durbridge stond na negen ritten op de 90e plek in het algemeen klassement, op ruim 52 minuten van de Sloveens geletruidrager Tadej Pogacar. De renner was bezig aan zijn achtste Tour.

Zaterdag testten de Fransman Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) en de Noor Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) al positief in de Tour, een dag later gevolgd door de Fransman Guillaume Martin, kopman van Cofidis. Maandag was er een rustdag in de Tour. Alle renners testten toen negatief op corona.

Dinsdag wacht een bergrit over 148,1 kilometer tussen Morzine en Megève.