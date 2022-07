Deen Cort wint tiende Touretappe, Van Baarle vijfde

Magnus Cort heeft de tiende etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De 29-jarige Deen van EF Education-Easypost kwam als eerste over de finish in Megève na 148,1 kilometer vanuit Morzine. Cort klopte de Australiër Nick Schultz van Team BikeExchange – Jayco in de sprint van de lange beklimming naar Megève. Dylan van Baarle eindigde als vijfde.

Het is de tweede etappezege voor Cort in de Tour. De Deen, die de eerste dagen van deze Ronde van Frankrijk in de bollentrui reed, won eerder in 2018 een rit.

De gele trui blijft om de schouders van Tadej Pogacar. De Sloveen kwam met het peloton binnen op bijna 9 minuten van de ritwinnaar. De Duitser Lennard Kämna leek lang op weg naar de gele trui, maar Pogacar hield op de streep net genoeg van zijn voorsprong van 8.43 minuten op de Duitser over om het geel te behouden. Kämna staat nu tweede op 11 seconden. Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma staat derde op 39 seconden.

De tiende rit begon rommelig nadat het peloton in Morzine was vertrokken met een ploeggenoot minder voor de geletruidrager. De Nieuw-Zeelander George Bennett moest de Tour verlaten na een positieve coronatest. De concurrenten van de Sloveen roken kansen nu UAE Team Emirates is gereduceerd tot zes renners.

Pas tijdens de beklimming van de tweede berg, de Col de Cambaz, ontstond er een omvangrijke kopgroep. Die begon met een vlucht van vier renners met daarbij Van Baarle, de winnaar van Parijs-Roubaix dit jaar. Er sloten nog 21 renners aan. Zij kregen aanvankelijk een marge van ruim zeven minuten. Op het vlakke stuk voor de slotklim ging de Italiaan Alberto Bettiol er alleen vandoor.

Nadat de koers kortstondig stilgelegd was omdat demonstranten de weg blokkeerden, gingen de renners met hun voorsprong weer op weg. De achterstand van het peloton groeide al snel naar ruim 9 minuten. Bettiol werd tijdens de lange klim bijgehaald.

Luis León Sánchez demarreerde met nog zo’n 5,5 kilometer te gaan, maar kon het niet volhouden. Een grote groep kwam weer bij elkaar en ging sprinten voor de zege, nadat Van Baarle het nog geprobeerd had. Cort en Schultz waren duidelijk de snelsten in de sprint, waarbij de Deen zijn wiel nog net voor dat van de Australiër kreeg.