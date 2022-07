Duitse hockeysters na winst in Amstelveen naar halve finale WK

De hockeysters van Duitsland hebben in Amstelveen ten koste van Nieuw-Zeeland de halve finales van het WK bereikt. De ploeg van Valentin Altenburg won met 1-0 dankzij een doelpunt van Lena Micheel in het tweede kwart.

De tribunes van het Wagener Stadion zaten nog niet helemaal vol. Oranje neemt het daar om 19.30 uur in een van de andere kwartfinales op tegen België. Nederland kan Duitsland pas in de finale weer treffen, nadat de ploeg van bondscoach Jamilon Mülders in de groepsfase al met 3-1 te sterk was voor de oosterburen.