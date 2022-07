Farah: ik ben land binnengesmokkeld onder valse naam

Atleet Mo Farah is als kind Groot-Brittanniƫ binnengesmokkeld onder een valse naam. Dat zegt de meervoudig olympisch kampioen in een documentaire van de BBC. De echte naam van Farah is Hussein Abdi Kahin.

“De waarheid is dat ik niet ben wie je denkt dat ik ben”, zegt de 39-jarige Farah in de documentaire ‘The Real Mo Farah’. Farah, die bij de Spelen van Londen in 2012 en Rio de Janeiro in 2016 goud won op de 5000 en 10.000 meter, zegt dat hij als kind gedwongen werd te werken als huishoudhulp.

Hij vertelt in de documentaire dat zijn kinderen hem motiveerden om de waarheid te vertellen. “Ik heb dit geheim zo lang bewaard. Ik wilde het niet onder ogen zien. Mijn kinderen stelden vragen als: Papa, hoe komt dit? Je hebt altijd overal een antwoord op, maar daar had ik geen antwoord op.”