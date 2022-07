Hockeysters naar halve finale WK na zege op België

De hockeysters van Oranje hebben zich dankzij een zege op België geplaatst voor de halve finales van het WK. In een uitverkocht Wagener Stadion in Amstelveen werd het 2-1 voor de ploeg van bondscoach Jamilon Mülders. Freeke Moes maakte in het laatste kwart het winnende doelpunt.

Het was voor Oranje de minst ruime zege op het WK tot nu toe. Eerder won de regerend olympisch-, wereld- en Europees kampioen van Ierland (5-1), Duitsland (3-1) en Chili (3-1).

Laurien Leurink opende namens Nederland aan het eind van het eerste kwart de score. Na een fout in de Belgische opbouw ontving Leurink de bal vlak voor het doel en tikte vanaf daar in. In de loop van de wedstrijd werd het spel van Oranje minder, waardoor België op een goed resultaat bleef hopen.

Uit een strafcorner viel de gelijkmaker. Een variant kwam bij Alix Gerniers terecht, die alert was en van dichtbij intikte.

Moes zorgde zo’n 13 minuten voor tijd voor het belangrijke tweede Nederlandse doelpunt, door via een voet van de Belgische doelvrouw de bal in het doel te werken. Daar ging een fraaie actie van de Oranje-speelster aan vooraf. Moes was vlak voor tijd nog dichtbij haar tweede van de avond, maar haar harde schot werd dit keer wel gekeerd.

Oranje speelt zaterdag tegen Australië of Spanje, dat ook gastland is van dit WK, voor een plek in de finale. Die halve finale wordt gespeeld in Terrassa in Spanje.

International Marloes Keetels vond het spel van Oranje niet goed, maar vond het resultaat belangrijker. “Het ging niet vanzelf, maar dat gaat een kwartfinale vaak niet”, zei de invalster bij Ziggo Sport. “Het is terecht nog spannend geworden. België is gewoon een goede ploeg en heeft het goed gedaan. Maar wij mogen naar Spanje dus de missie is geslaagd.”