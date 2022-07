Pogacar moet in Tour verder zonder besmette Bennett

George Bennett verlaat de Tour de France. De Nieuw-Zeelandse wielrenner van UAE Team Emirates van geletruidrager Tadej Pogacar heeft positief getest op het coronavirus. Eerder op de dag moest ook de Australiër Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) al opgeven na een positieve coronatest.

“Maandagavond vertoonde George enkele symptomen”, zegt teamarts Adrian Rotunno. “Volgens het protocol werd hij getest op Covid-19 en het resultaat was positief. Hij zal daarom niet starten vandaag.”

De 32-jarige Bennett is de tweede renner van UAE Team Emirates die de Tour verlaat vanwege een coronabesmetting. De Noor Vegard Stake Laengen ging hem voor.

Bennett stond in het klassement op de 32e plaats, op bijna 22 minuten achterstand van Pogacar. Het was voor Bennett zijn vijfde deelname aan de Ronde van Frankrijk.

Ook ploeggenoot Rafal Majka testte positief op het coronavirus, bevestigde de ploegarts. Maar de Pool kon wel van start gaan. “Hij heeft geen symptomen en de analyse van zijn PCR-test laat zien dat hij een heel laag risico op besmetting heeft, vergelijkbaar met de zaak van Bob Jungels eerder in de wedstrijd.”

Volgens het protocol heeft de ploeg de positieve test gemeld bij het medisch team van de UCI. “Dat heeft Majka vlak voor de start toestemming gegeven om op te stappen. We zijn ons bewust dat de medische toestand van Rafal kan veranderen en we houden dat nauwlettend in de gaten”, meldt Rotunno.