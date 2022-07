Renners in tiende Touretappe weer op weg na kort oponthoud

De wielrenners zijn in de tiende etappe van de Tour de France weer vertrokken na een kort oponthoud door een actie langs de weg. De Italiaan Alberto Bettiol mocht als eerste weer vertrekken. Hij reed aan de leiding en had een kleine voorsprong op de rest van de grote kopgroep die nog uit 22 renners bestond, met daarbij ook Dylan van Baarle. Die vertrok zo’n 40 seconden later.

De weg was geblokkeerd door klimaatdemonstranten. Daarop besloot de wedstrijdjury de koers stil te leggen. Na enkele minuten mocht Bettiol als eerste weer gaan rijden. Het peloton, dat op ruim 7 minuten van de koploper reed, vertrok vervolgens met dezelfde marge weer.