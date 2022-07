Tour de France gaat na rustdag verder met milde bergrit

De Tour de France gaat na de rustdag verder met een milde bergrit die een aanloop vormt naar twee loodzware Alpenetappes. De tiende etappe voert van Morzine naar Megève, waar de finish ligt na een klim die lang is, maar niet al te lastig.

In de rit komen de renners eerst hellingen tegen van de vierde en de derde categorie alvorens het nabij de Mont Blanc gelegen Megève zich aandient. Er wacht daar een beklimming over 19 kilometer, maar het gemiddelde stijgingspercentage van 4,1 procent zal de echte klimmers niet verontrusten. De dagen erna volgt het echte werk met aankomsten op de Col du Granon en Alpe d’Huez.

De Sloveen Tadej Pogacar start ook dinsdag in de gele leiderstrui, de Belg Wout van Aert draagt het groen van het puntenklassement. De bergtrui zit voor het eerst om de schouders van de Duitser Simon Geschke. De Brit Tom Pidcock mag, als nummer 2 achter Pogacar in het jongerenklassement, in de witte trui vertrekken.