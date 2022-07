Wielrenners vertrokken voor eerste van drie Alpenritten

Het peloton in de Tour de France is vertrokken voor de eerste van drie ritten in de Alpen. De tiende etappe is de eenvoudigste van de drie bergetappes. Hij voert over 148,1 kilometer van Morzine naar Megève, waar de finish ligt na een lange maar niet altijd te lastige klim.

Na de rustdag, waarop iedereen negatief werd getest op het coronavirus, vertrekt het peloton toch nog met twee renners minder. Geletruidrager Tadej Pogacar moet het zonder ploeggenoot George Bennett uit Nieuw-Zeeland doen. Die testte positief op het coronavirus. De Australiër Luke Durbridge testte eveneens positief en rijdt ook niet meer mee. Ben O’Connor en Alexis Vuillermoz zijn ook niet meer van start gegaan.

In de rit komen de renners eerst hellingen tegen van de vierde en de derde categorie, alvorens het nabij de Mont Blanc gelegen Megève zich aan zal dienen. Er wacht daar een beklimming over 19 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,1 procent. De finish wordt verwacht rond 17.00 uur. De Alpenritten van woensdag en donderdag zijn een stuk lastiger.

Pogacar rijdt in het geel, de Belg Wout van Aert draagt het groen van het puntenklassement. De bergtrui zit voor het eerst om de schouders van de Duitser Simon Geschke. De Brit Tom Pidcock mag, als nummer 2 achter Pogacar in het jongerenklassement, in de witte trui vertrekken.