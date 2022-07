WK zwemmen in 2024 in februari vanwege Zomerspelen in Parijs

De wereldkampioenschappen zwemmen zijn in 2024 al in februari. Zwembond FINA besloot het evenement in Doha in Qatar naar de winter te verplaatsen met het oog op de Zomerspelen in Parijs, die eind juli 2024 beginnen.

De verplaatsing betekent ook dat de zwemmers de WK kunnen gebruiken om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Dit jaar waren de wereldkampioenschappen in Boedapest, dat de organisatie overnam van het Japanse Fukuoka.

De WK in Doha zijn van 2 tot en met 18 februari 2024.