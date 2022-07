Atlete Sifan Hassan loopt op de wereldkampioenschappen die vrijdag beginnen in Eugene (VS) de 5000 en 10.000 meter. Dat heeft haar management laten weten.

Hassan liet eerder weten niet drie afstanden te lopen, zoals ze op de Olympische Spelen in Tokio deed. “Sowieso doe ik twee afstanden en in ieder geval de 5000 meter”, zei ze in aanloop naar de WK.