Formule 1-coureur Ricciardo: ik blijf gewoon bij McLaren

Daniel Ricciardo is klaar met de aanhoudende geruchten over een voortijdig vertrek bij het Formule 1-team van McLaren. “Ik ben toegewijd aan McLaren. Ik werk er samen met het team keihard aan om verbeteringen aan te brengen en de auto terug te krijgen vooraan in het veld, daar waar het hoort. Dat wil ik meer dan ooit”, schrijft de 33-jarige AustraliĆ«r op Twitter.

Ricciardo staat vanwege teleurstellende resultaten onder druk. De oud-ploeggenoot van Max Verstappen bij Red Bull heeft na elf races pas 17 punten in de WK-stand. Ricciardo neemt daarmee de twaalfde plek in, ruim achter zijn Britse ploeggenoot Lando Norris. Onlangs verschenen berichten dat McLaren al op zoek is naar een andere coureur en dat Ricciardo, die een contract heeft tot eind 2023, nog dit seizoen zijn plaats af moet staan.

“Er gaan veel geruchten over mijn toekomst in de Formule 1, maar ik wil dat jullie het van mij horen”, schreef Ricciardo verder aan zijn fans.