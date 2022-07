Strenge regels Australische atleten bij Commonwealth Games

Australische atleten mogen bij de komende Commonwealth Games in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hun landgenoten die uitkomen in andere sporten niet van dichtbij aanmoedigen. Het is een van de maatregelen die worden genomen om het risico van het overbrengen van het coronavirus zo klein mogelijk te houden, zei chef de mission Petria Thomas.

De Australische sporters moeten verder mondkapjes dragen vanaf het moment dat ze hun hotelkamer verlaten.

“We moeten deze maatregelen nemen om de overdracht van het coronavirus en andere ziekten tot een minimum te beperken”, zegt Thomas. “Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat onze sporters fit aan de start verschijnen en er klaar voor zijn om te presteren.”

Aan de Commonwealth Games doen van 28 juli tot 8 augustus de lidstaten mee van het Gemenebest, dat zijn Groot-Brittanniƫ en de meeste van zijn voormalige koloniƫn. Het gaat om ongeveer 5000 atleten uit 72 landen.