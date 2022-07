ISU schrapt Rusland als organisator Grand Prix kunstrijden

Rusland mag komend jaar bij het kunstrijden geen Grand Prix organiseren. De internationale schaatsbond ISU gaat, vanwege de inval in Oekraïne, op zoek naar een ander organiserend land. Kunstrijders uit Rusland en Belarus mogen ook het nieuwe seizoen niet meedoen aan internationale wedstrijden, liet de ISU donderdag weten bij de presentatie van de wedstrijdkalender voor 2022/2023.

De ISU schrapt ook China van de lijst als organiserend land van een internationale wedstrijd, dit vanwege de situatie rondom het coronavirus in het land.

“Vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de verslechterende sanitaire situatie van Covid-19 in China, kunnen de wedstrijden van de Grand Prix in Rusland en China daar niet plaatsvinden”, aldus de ISU in een verklaring. “Er zullen vervangende oplossingen moeten worden gevonden.”

De wedstrijden uit de Grand Prix zijn, na de Olympische Spelen en de WK’s en EK’s, de belangrijkste wedstrijden bij het kunstrijden.