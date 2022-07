Pidcock na zege op Alpe d’Huez: mijn Tour kan niet meer stuk

Tom Pidcock was al olympisch kampioen mountainbiken en wereldkampioen veldrijden. Donderdag beleefde hij naar eigen zeggen zijn beste ervaring ooit als wegrenner. De pas 22-jarige Brit van Ineos Grenadiers won in de Tour de France de prestigieuze rit naar Alpe d’Huez. “Niet slecht hè”, herhaalde hij een paar keer met een glimlach.

“Ik moest me een weg banen door vlaggen en mensen die me met hun vuisten in de lucht aanmoedigden. Dit maak je volgens mij alleen zo mee op Alpe d’Huez. Het was een geweldige ervaring”, vertelde hij na zijn solo in de laatste 10 kilometer van de klim. De laatste keer dat de Tour de ‘Nederlandse berg’ aandeed was in 2018 toen zijn land- en ploeggenoot Geraint Thomas won. Pidcock werd de jongste winnaar ooit op Alpe d’Huez waar de Colombiaan Lucho Herrera en Peter Winnen wonnen op hun 23e.

Zijn Tour is nu al geslaagd, vond Pidcock. “Al word ik nu elke dag gelost, het kan me niet schelen”, lachte hij. “Het idee was mee te zitten in een vroege ontsnapping. Ik had gisteren genoeg tijd verloren om ruimte te krijgen van de ploeg Jumbo-Visma.”

Dat zijn landgenoot Chris Froome, uiteindelijk derde in de rit, mee was in de ontsnapping deed Pidcock goed. “Het was mooi dat hij erbij zat. Hij is een legende. Misschien is hij niet meer zo snel als hij ooit was. Maar hij is wel Chris Froome”, sprak hij vol respect over de viervoudig Tourwinnaar. Froome haalde na een zware val in het Critérium du Dauphiné van 2019 nooit meer zijn oude niveau en wacht al sinds 2018 op een overwinning.