Pogacar: ik ben klaar voor het gevecht

Tadej Pogacar stond donderdag al weer monter aan de start van de twaalfde etappe in de Tour de France. De Sloveen van UAE Team Emirates had een dag eerder de gele trui verloren aan de Deen Jonas Vingegaard. “De Tour is niet over”, klonk het strijdbaar uit de mond van de tweevoudig Tourwinnaar. “Ik voel me goed, heb lekker geslapen en heb gisteren mijn vriendin Urska gezien. Daar heb ik veel energie van gekregen.”

Pogacar staat nu derde in het algemeen klassement, op 2.22 van Vingegaard. De Fransman Romain Bardet staat tussen hen in. “Ik ben klaar voor vandaag”, zei Pogacar kort voor de start van de bergrit met finish op Alpe d’Huez. “Ik denk dat de anderen nerveuzer zijn dan ik. Ik vind het leuk om aan te vallen. Ik hoop dat ik goede benen heb.”