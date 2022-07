De Nederlandse estafetteploeg heeft zich bij de WK atletiek in Eugene overtuigend geplaatst voor de finale van de 4×400 meter gemengd. Het viertal Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Tony van Diepen en Eveline Saalberg eindigde in de eerste van twee series als tweede achter het kwartet van de Verenigde Staten en ging rechtstreeks door naar de finale, die om 04.50 uur Nederlandse tijd in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt gelopen.

Bonevacia en Klaver maakten vorige zomer samen met Femke Bol en Ramsey Angela deel uit van het estafetteteam dat op de Olympische Spelen van Tokio als vierde eindigde op de 4×400 meter gemengd, een betrekkelijk nieuw onderdeel in de atletiek. Er mag voor de finale één atleet worden gewisseld. Het ligt voor de hand dat Femke Bol dan de plaats inneemt van Saalberg. Bol komt op deze WK individueel uit op de 400 meter horden, maar is op de 400 meter veruit de snelste Nederlandse atlete.

Starter Bonevacia opende in stadion Hayward Field van Eugene met een snelle ronde van 44,93 en gaf het stokje soepel over aan Klaver, die de leiding nam in de race en met een splittijd van onder de 50 seconden (49,46) zichzelf overtrof. Van Diepen ving vervolgens een aanval van de Amerikaan Vernon Norwood kundig op en hield Oranje bij de derde wissel op de eerste plaats.

Saalberg moest met ingaan van de laatste 200 meter de koppositie afstaan aan de Amerikaanse Wadeline Jonathas, maar ze wist wel de Poolse Justyna Swiety-Ersetic voor te blijven. De Poolse ploeg won vorig jaar olympisch goud in Tokio, de Amerikanen behaalden brons.

De eindtijd van het Nederlandse viertal was 3.12,63. Het team van de Verenigde Staten noteerde 3.11,75. Het waren de twee beste tijden in de heats, want in de tweede serie kwam waren de landen minder snel. De Dominicaanse Republiek, in Tokio winnaar van het zilver, won die serie in 3.13,22.