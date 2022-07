Finland neemt organisatie Grand Prix kunstrijden over van Rusland

Finland neemt komend seizoen bij het kunstrijden de organisatie van een van de wedstrijden die deel uitmaken van de Grand Prix over van Rusland. De internationale schaatsbond ISU meldt dat de zesde en laatste ontmoeting uit de reeks eind november in Espoo plaats zal vinden.

De ISU zocht een vervangende plek omdat, vanwege de invasie in Oekraïne, ook komend seizoen geen wedstrijden bij het kunstrijden in Rusland gehouden mogen worden. Rusland organiseert sinds 1996 elk jaar de Rostelecom Cup, een evenement dat deel uitmaakt van de Grand Prix.

De Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en Japan organiseren komend seizoen de andere vier Grand Prix-wedstrijden, waarna in december de finale in Turijn in Italië is.