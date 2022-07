Golfer Woods haalt voor eerste keer sinds rentree cut niet

Tiger Woods heeft voor de vierde keer de cut gemist op het Brits Open. De 46-jarige Amerikaan legde de eerste twee rondes op St Andrews af in 153 slagen, 9 boven het baangemiddelde. Daarmee stond de golflegende veel te laag op de ranglijst om zich nog te plaatsen.

Donderdag had Woods al een mindere dag, toen hij in 78 slagen (6 boven par) rondging. De golfer zei dat de baan van St Andrews zijn favoriet is. Woods won er in 2000 en 2005.

Het is voor het eerst sinds zijn rentree in april dat Woods de cut mist. Woods had februari vorig jaar een zwaar auto-ongeluk en liep daardoor ernstig letsel aan zijn rechterbeen op.

De Nederlander Lars van Meijel zit nog wel in het toernooi. Hij staat ongeveer halverwege het deelnemersveld, net voldoende voor plaatsing voor de volgende fase. Hij zit na twee ronden precies op het baangemiddelde.

De Australiƫr Cameron Smith heeft voorlopig de leiding. Hij staat op -13.