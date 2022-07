Hassan gaat voor goud, maar neemt genoegen met minder

Coach Tim Rowberry heeft geprobeerd Sifan Hassan in de best mogelijke vorm te krijgen voor de WK atletiek in Amerika, maar of dat gaat leiden tot goud in Eugene is ook voor hem gissen. “We gaan altijd voor het hoogst haalbare en dat is goud, maar we moeten er rekening mee houden dat er anderen beter zijn”, zegt de Amerikaanse trainer van de tweevoudig olympische kampioene.

Hassan loopt zaterdagavond in stadion Hayward Field de finale van de 10.000 meter, het onderdeel waarop ze haar wereldtitel verdedigt. “Ik kan alleen maar hopen dat haar vorm goed genoeg is om met de besten te strijden om de medailles”, aldus Rowberry.

Het verhaal van Hassan is inmiddels bekend. Na de voor haar zo succesvol verlopen Olympische Spelen in Tokio, waar ze goud won op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter, was de geboren Ethiopische even helemaal klaar met hardlopen. Ze was mentaal en fysiek op en had behoefte aan rust en een lange vakantie.

Hassan ging naar Turkije, bezocht haar geboorteland Ethiopië en deed de ramadan voor het eerst van haar leven in Mekka. “Ik ben superblij dat ik daar ben geweest”, vertelt ze. “Het was helemaal niet gepland, een week van tevoren besloot ik gewoon te gaan en ik heb daar de hele maand gevast. Daarna nog twee dagen geshopt. Het was perfect. De plek is fantastisch met zoveel mensen uit verschillende landen en culturen.”

De atlete, die al zeventien medailles veroverde op grote internationale kampioenschappen, overwoog zelfs het hele jaar 2022 geen wedstrijden te lopen en dus ook de WK over te slaan. “De afgelopen jaren heb ik heel hard getraind en mezelf tot het uiterste gedwongen. Ik kan niet ieder jaar zo pushen, dan brand ik op. Je moet slim zijn als je een lange carrière wilt hebben.”

Uiteindelijk besloot ze pas tien weken voor de mondiale eindstrijd de trainingen te hervatten. “Ik ben minder goed dan vorig jaar voor de Spelen in Tokio, want ik weet waar ik vandaan kom. Maar ik voel me wel goed nu en ga zeker proberen een medaille te halen. Als anderen echt sneller zijn dan ik, kan ik deze keer tevreden zijn met zilver of brons.”

Voor haar coach was het ook lang onduidelijk of Hassan zou meedoen aan de WK. “Ik heb lange gesprekken met haar gevoerd en haar gewezen op de voordelen en de nadelen, ook met de Olympische Spelen van Parijs in het achterhoofd. Ik wist in ieder geval dat ze een goede reden had als ze de WK zou overslaan”, zegt Rowberry. “We zullen zien hoe het gaat, het hangt er ook vanaf wat voor soort race het wordt. Sifan heeft in de voorbereiding alleen een 5000 meter gelopen, maar die was vooral bedoeld als wedstrijdprikkel. Haar eerste wedstrijd van het seizoen gaat altijd moeizaam, maar ze heeft vaak bewezen dat ze na een stroeve start ineens een enorme progressie kan laten zien.”