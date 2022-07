Motorcoureur Márquez kan revalidatie starten zes weken na ingreep

Motorcoureur Marc Márquez heeft toestemming gekregen om met fysiotherapie te starten zes weken na de operatie aan zijn linkerarm in de Verenigde Staten. “We hebben een belangrijke stap gezet in het herstelproces”, zegt de Spanjaard, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, tijdens de wedstrijd van zijn team Repsol Honda.

De 29-jarige Márquez brak zijn rechterarm tijdens de GP van Spanje in 2020. Hij miste daarna het gehele seizoen omdat hij nog drie operaties moest ondergaan. De meest recente operatie is zijn vierde.

“Bij deze tweede controle hebben de artsen bevestigd dat het bot van de bovenarm goed is vastgezet. Daarmee kunnen we starten met de fysiotherapie in de rechterarm. Ik ben heel blij dat ik de mobiliteit van mijn arm kan herstellen en ik bedank het hele medische team voor de verzorging en aandacht.”

Márquez wil in 2023 terugkeren in de MotoGP. De Spanjaard blijft voorlopig in de Verenigde Staten om verder aan zijn herstel te werken.