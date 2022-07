Wielrenner Pedersen wint dertiende etappe na lange vlucht

Wielrenner Mads Pedersen heeft de dertiende etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De Deen van Trek-Segafredo was in de rit van Le Bourg d’Oisans naar Saint-Étienne over 192,6 kilometer de snelste in de sprint van een kopgroep van drie renners. Hij klopte de Brit Fred Wright en de Canadees Hugo Houle.

De koplopers hadden een ruime voorsprong op het peloton met daarin geletruidrager Jonas Vingegaard. Ze vormden geen gevaar voor de leider in het algemeen klassement.

Het is de eerste etappezege in de Ronde van Frankrijk voor de Deen, die in 2019 wereldkampioen op de weg werd. Hij bezorgde zijn ploeg ook de eerste ritzege in deze Tour.