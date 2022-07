Wielrenners vertrokken voor dertiende etappe naar Saint-Étienne

De wielrenners in de Ronde van Frankrijk zijn vertrokken voor de dertiende etappe. Het is na de zware bergetappes van de afgelopen dagen een relatief eenvoudige rit van Bourg d’Oisans naar Saint-Étienne over 192,6 kilometer. Aanvallers zullen voor de ritzege gaan, maar ook de sprinters zijn niet kansloos.

De dertiende etappe begint met een afdaling. Na een helling van de derde categorie volgt na ruim 70 kilometer de Col de Parménie, die iets zwaarder is en van de tweede categorie. Op 44 kilometer voor de streep ligt nog de Côte de Saint-Romain-en-Gal, van de derde categorie. De finish is gepland rond 17.30 uur.

De Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma rijdt voor de tweede dag in het geel, zijn ploeggenoot Wout van Aert in de groene puntentrui. De bergtrui bleef in handen van de Duitser Simon Geschke, terwijl de Sloveen Tadej Pogacar voorlopig genoegen moet nemen met het wit als leider van het jongerenklassement. De Fransman Warren Barguil testte positief op het coronavirus. Hij is niet meer van start gegaan.