Aanvallers kansrijk in veertiende etappe met lastig slot in Mende

In de veertiende etappe van de Tour de France zullen de aanvallers opnieuw kansen op de ritzege zien. De heuvelachtige rit vanuit Saint-Étienne over 192,5 kilometer heeft een lastige finale net buiten Mende, die geschikt is voor de specialisten voor het korte, steile klimwerk.

De rit gaat officieel van start om 12.30 uur. Voordat de renners de 3 kilometer lange slotklim op de Côte de la Croix Neuve moeten bedwingen, zijn er eerst tal van korte beklimmingen waarvan er vier van de derde categorie zijn. De klim bij Mende ook wel bekend als de Montée Laurent Jalabert, is zelfs van de tweede categorie. De Fransman Jalabert won hier in 1995, toen de Tour er voor het eerst arriveerde.

Voor de echte sprinters zal de etappe zeker te lastig zijn. De finish is eerder geschikt voor klimmers met een goed eindschot, zoals ook de Spanjaarden Joaquim Rodríguez en Omar Fraile die er zegevierden.

De Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma rijdt nog altijd in het geel, zijn ploeggenoot Wout van Aert in de groene puntentrui. De bergtrui is nog steeds in handen van de Duitser Simon Geschke. De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in het wit als leider van het jongerenklassement.