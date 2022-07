Argentinië tegenstander Oranje in finale WK hockey

De Nederlandse hockeysters nemen het zondag in de finale van het WK op tegen Argentinië. De Argentijnse ploeg was in het Spaanse Terrassa na shoot-outs te sterk voor Duitsland (4-2). Na de reguliere speeltijd stond het 2-2.

Al in de eerste minuut nam Duitsland de leiding via Hanna Granitzki, die een strafcorner benutte. Agustina Gorzelany maakte na een kwartier gelijk en Agustina Albertario zette Argentinië in het tweede kwart op voorsprong. Charlotte Stapenhorst dwong met de 2-2 shoot-outs af.

Vier jaar geleden werd Argentinië op het WK in Londen in de kwartfinales uitgeschakeld door Australië.

De finale is zondag om 21.30 uur.