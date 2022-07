Atlete Weerman verbetert Nederlands record hoogspringen

Atlete Britt Weerman heeft het Nederlands record hoogspringen verbeterd. De 19-jarige atlete van Groningen Atletiek ging bij een wedstrijd in het Belgische Ninove over 1,95 meter. Dat was 1 centimeter hoger dan het oude record (1,94) van Nadine Broersen uit 2014. Weerman heeft zich met haar prestatie gekwalificeerd voor de EK atletiek in augustus in München.

Weerman verbeterde haar persoonlijk record in de buitenlucht met 6 centimeter. Vorig jaar sprong ze 1,88 en werd ze Europees juniorenkampioene. Ze is ook regerend Nederlands kampioene.