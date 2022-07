Hassan berust in vierde plaats: slim gelopen, maar dom gesprint

Sifan Hassan kon niet anders dan erkennen dat ze te weinig had getraind dit jaar om echt in topvorm te zijn voor de WK. Om die reden ontbrak in het atletiekstadion van Eugene haar vlammende eindsprint die haar vorig jaar in Tokio olympisch goud bracht op de 10.000 meter en drie jaar geleden de wereldtitel in Doha. De Sportvrouw van het Jaar eindigde als vierde en stond haar titel af aan de Ethiopische Letesenbet Gidey.

“Ik heb eigenlijk heel slim en zuinig gelopen, maar in de laatste 200 meter maakte ik een grote fout. Ik dacht dat ik de Sifan van vroeger was die buitenom in de bocht iedereen voorbij kon, maar dat was nu niet zo. Ik had moeten wachten, want nu was mijn energie in het laatste stuk naar de finish op. Soms gebeurt dat. Natuurlijk had ik graag een medaille gewonnen, maar het is wat het is. Ik moet berusten in de vierde plaats.”

Hassan durfde niettemin met een gerust gevoel naar de 5000 meter te kijken, die ze ook zal lopen op de WK. “Mijn tijd (30.10,56) was eigenlijk heel goed en ik zat minder dan een seconde achter Gidey, terwijl ik geen grote vermoeidheid voelde. Het feit dat ik laat ben begonnen met de training en geen wedstrijden heb gedaan, betekende dat ik niet echt diep kon gaan en door de verzuring heen kon. De benen zijn nog niet snel genoeg, maar ik ga zeker proberen een medaille te pakken op de 5000 meter.”