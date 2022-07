Hassan in Eugene op jacht naar nieuw atletiekgoud

Sifan Hassan verdedigt zaterdagavond op de WK atletiek in Eugene haar wereldtitel op de 10.000 meter. Het is meteen haar eerste optreden op de atletiekbaan van Hayward Field. Later in het toernooi loopt ze ook nog de 5000 meter.

De 29-jarige Nederlandse atlete won in 2019 het goud op de langste baanafstand bij de WK in Doha. Vorig jaar veroverde ze in Tokio de olympische titel op de 10.000 meter. Dat jaar liep ze in Hengelo bij de FBK Games haar beste tijd van 29.06,82.

Die tijd stond heel even als wereldrecord. De Ethiopische Letesenbet Gidey verbeterde Hassans tijd twee dagen later op dezelfde atletiekbaan en zette het op 29.01,03. Gidey pakte op de Spelen brons op de 10.000 meter en geldt in Eugene als de grootste concurrente van Hassan, die dit jaar pas één wedstrijd liep.

Het is de vraag of Hassan al de topvorm heeft om wederom voor goud te gaan. Ze nam na de Spelen in Tokio, waar ze ook nog goud won op de 5000 meter en brons op de 1500 meter, een lange pauze. Pas tien weken voor de WK hervatte ze de trainingen. Als Hassan erin slaagt voor de tweede keer op rij wereldkampioene op de 10.000 meter te worden, dan evenaart ze de Ethiopische Tirunesh Dibaba, die het goud won op de WK’s van 2005 en 2007.

Jessica Schilder is outsider voor een medaille bij het kogelstoten. De 23-jarige Volendamse maakte in de kwalificaties indruk door meteen in haar eerste poging een finaleplek af te dwingen. Ze kwam tot een afstand van 19,16 meter. Schilder vierde dit voorjaar internationaal succes met een bronzen plak bij de WK indoor in Belgrado. De finale van het kogelstoten is zondag om 3.25 uur. De race van Hassan begint zaterdag om 21.20 uur.