Hockeysters ten koste van Australië naar finale WK

De Nederlandse hockeysters hebben zich met de nodige moeite geplaatst voor de finale van het WK hockey. De regerend wereldkampioen was in het Spaanse Terrassa met 1-0 te sterk voor Australië. Frédérique Matla nam in de slotfase van het derde kwart het enige doelpunt voor haar rekening. Ze pushte hard raak uit een strafcorner.

Voor de 25-jarige Matla, die zich dit WK nog niet heeft weten te onderscheiden, was het pas haar derde doelpunt van het toernooi. Ze was twee keer trefzeker in de openingswedstrijd tegen Ierland, maar kwam in de drie daaropvolgende duels niet tot scoren.

In de eerste helft waren kansen spaarzaam en keepster Anne Veenendaal hoefde niet in actie te komen. In de tweede helft was Oranje vanuit strafcorners een aantal keer dicht bij de bevrijdende 1-0, maar Jocelyn Bartram – de Australische keepster – stond elke keer op de juiste plek. Grote kansen bleven uit, mede door de defensieve tactiek van de Australische ploeg.

Nadat al tien strafcorners geen doelpunt hadden opgeleverd, besloot Matla het eens te proberen. Met een push die net van de grond kwam, wist ze Bartram toch te verrassen. De blijdschap bij de titelhouder was groot. In het laatste kwart kwam Nederland niet meer in de problemen, toch haalde interim-bondscoach Jamilon Mülders na het verstrijken van de tijd opgelucht adem.

Oranje neemt het zondag in de eindstrijd op tegen de winnaar van het duel tussen Duitsland en Argentinië. Die wedstrijd begint om 21.30 uur. Zondag is de finale op hetzelfde tijdstip.

Voor Nederland was het de eerste wedstrijd van dit WK op vreemde bodem. De drie groepswedstrijden en de kwartfinale werden in het Wagener Stadion in Amstelveen gespeeld. Australië verbleef al wel langere tijd in Spanje, waar het aanzienlijk warmer was dan in Amstelveen.

Op het vorige WK, in Londen, was Oranje ook in de halve finales te sterk voor Australië. Toen viel de beslissing na shoot-outs, na een 1-1-stand na de reguliere speeltijd. In de finale was Nederland toen veel te sterk voor Ierland (6-0).