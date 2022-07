Hockeysters tevreden met zege in ’taai potje’ in Spaanse hitte

De Nederlandse hockeysters kijken met een tevreden gevoel terug op de moeizame overwinning op Australië (1-0) in de halve finale van het WK. Het duel werd gespeeld in Spanje, terwijl de eerdere WK-wedstrijden nog werden gespeeld in het aanzienlijk koelere Amstelveen.

“Het was een moeilijke wedstrijd en ook zwaar, want het was net iets warmer dan in Nederland. We hebben als team hartstikke goed geknokt en ik denk ook dat we vleugels kregen van het spelen van een halve finale”, zei Sanne Koolen voor de camera van Ziggo Sport.

“Verdedigend hebben we het hartstikke goed gedaan en we hebben weinig weggegeven. Ik ben blij dat we dat ene doelpunt hebben gemaakt.”

Dat ene doelpunt in het warme Terrassa werd gemaakt door Frédérique Matla, die in het derde kwart raak pushte uit een strafcorner. “Hier komen we voor en alleen de uitslag maakt uit. We hadden het betere van het spel en het was een taai potje. We hebben genoeg corners gehad en het is fijn dat er eentje in vliegt”, zei Matla na de nipte zege.

“We hadden die goal nodig om iets meer vertrouwen te krijgen. We zijn blijven proberen om een gaatje te vinden en ik ben blij dat dit genoeg was.”

Aan de andere kant had keepster Anne Veenendaal amper wat te doen. “Voor mij persoonlijk was het best wel lastig, want ik heb geen bal aangeraakt. Gelukkig kwam de bal af en toe wel in de buurt, waardoor ik tenminste nog iets kon doen.”

Veenendaal komt zondag in de finale niet in actie. Dan wordt Josine Koning weer opgesteld.