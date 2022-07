Matthews wint na twee tweede plaatsen etappe in Tour

De Australiër Michael Matthews heeft de veertiende etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. De finish lag op de landingsbaan van het vliegveld van Mende, na een pittige klim. Matthews, die rijdt voor BikeExchange-Jayco, werd op de klim gepasseerd door Alberto Bettiol. Hij leek geklopt, maar passeerde de Italiaan nog net onder de top.

Matthews (31) was eerder deze Tour al tweemaal tweede. Het was zijn vierde ritzege in de Tour, maar de laatste dateerde alweer van 2017. Bettiol werd nog wel tweede. De Fransman Thibaut Pinot kwam als derde over de streep. Bauke Mollema, die net als de renners voor hem deel uitmaakte van een vroeg weggereden kopgroep, finishte als negentiende.

De gele leiderstrui bleef in handen van Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma behield zijn voorsprong van 2.22 op Tadej Pogacar, hoewel de Sloveen op de slotklim nog verwoede pogingen deed zijn rivaal op enige afstand te rijden. Het tweetal nam wel weer meer afstand van de andere klassementsrenners in de top-10.

Zondag volgt een rit van Rodez naar Carcassonne, die de sprinters wellicht nog een kans biedt. Maandag is er een rustdag alvorens het peloton de Pyreneeën intrekt.