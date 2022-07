McIlroy leider na derde dag Brits Open, Van Meijel gedeeld 64e

Golfer Rory McIlroy gaat de laatste dag van het Brits Open als gedeelde leider in. De 33-jarige Noord-Ier staat op -16, net als de Noor Viktor Hovland.

McIlroy kwam zaterdag tot vijf birdies en zelfs tot een eagle, oftewel twee slagen onder het baangemiddelde. Hij noteerde ook een bogey. De 24 jaar oude Hovland sloeg zes birdies.

Het gat van McIlroy en Hovland met nummer 3 Cameron Young uit de Verenigde Staten is vier slagen. McIlroy kan het toernooi voor de tweede keer winnen. In 2014 was hij de beste op The Open. Acht jaar geleden schreef hij voor het laatst een major op zijn naam.

Lars van Meijel bezet de gedeelde 64e plaats. Hij ging op de derde dag rond in 71 slagen, oftewel een score van -1. Hij kwam tot vier birdies en drie bogeys.