Tennisser Griekspoor opnieuw naar finale Dutch Open

Tallon Griekspoor heeft zich net als vorig jaar geplaatst voor de finale van het Dutch Open in Amersfoort. De als eerste geplaatste Nederlander was in de halve eindstrijd van het challengertoernooi met 6-2 3-6 6-3 te sterk voor de Russische qualifier Ivan Gakhov.

De 26-jarige Griekspoor neemt het zondag in de finale op tegen Roberto Carballes Baena, de nummer 2 van de plaatsingslijst. De Spanjaard, de mondiale nummer 81, versloeg zijn landgenoot Bernabe Zapata Miralles met 6-7 (6) 6-4 6-3.

Vorig jaar pakte Griekspoor de titel in Amersfoort door Botic van de Zandschulp in de finale te verslaan. Van de Zandschulp deed dit jaar niet mee.