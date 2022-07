Tennisser Murray zag zichzelf beter worden tijdens grasseizoen

Tennisser Andy Murray vindt dat hij in het afgelopen grasseizoen vooruitgang heeft geboekt: “Het ging een beetje op en neer, maar al met al was er wel een beetje verbetering.” Na zijn nederlaag in de kwartfinales in het Amerikaanse Newport tegen Alexander Boeblik uit Kazachstan (7-5 6-4) zei de drievoudig grandslamwinnaar dat hij beter wil blijven worden. “Zolang dat lukt, ga ik door.”

Murray kwam afgelopen maanden tot de finale van het ATP-toernooi van Stuttgart, maar verloor op Wimbledon al in de tweede ronde van John Isner. “De wedstrijden van vandaag (tegen Boeblik) en Wimbledon waren frustrerend en teleurstellend voor mij, maar in Stuttgart had ik mijn beste overwinningen in een lange tijd”, aldus de 35-jarige Brit.

De voormalig nummer 1 van de wereld, die nu 52e staat, wil weer terug naar de tennistop na jaren van blessures: “Ik hoop mijn stijgende lijn door te trekken tijdens het hardcourtseizoen.”