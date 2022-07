Tourpeloton vertrokken voor lastige heuvelrit naar Mende

De renners in de Tour de France zijn om kwart over 12 op de fiets gestapt voor de veertiende etappe. Die voert vanuit Saint-Étienne in zuidelijke richting naar Mende met onderweg tal van heuvels. De zwaarste klim ligt aan het einde met de Côte de la Croix Neuve, een uitdagende helling over 3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,2 procent.

De klim staat ook bekend als de Montée Jalabert, vernoemd naar de eerste winnaar ter plekke: de Fransman Laurent Jalabert in 1995. De laatste ritwinnaar in Mende was de Spanjaard Omer Fraile in 2018.

De Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma rijdt nog altijd in het geel, zijn ploeggenoot Wout van Aert in de groene puntentrui. De bergtrui is nog steeds in handen van de Duitser Simon Geschke. De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in het wit als leider van het jongerenklassement.

De finish, op de landingsbaan van het vliegveld van Mende, wordt verwacht rond 17.00 uur.