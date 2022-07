Zilver voor estafetteteam dankzij ‘bizarre’ tijden Bol en Klaver

Er was ingetogen blijdschap bij de Nederlandse estafettelopers die bij de WK atletiek in Eugene zilver wonnen op de 4×400 meter gemengd. “We zijn echt wel blij, maar ook moe. Misschien dat we daarom niet zo enthousiast overkomen”, zei Lieke Klaver na de race in stadion Hayward Field.

“Ik kan mijn emoties nog niet 100 procent laten gaan omdat het toernooi nog maar net is begonnen en we dit toernooi nog vaker op de baan staan en nog meer medailles willen”, verklaarde Femke Bol, die het Nederlandse viertal bijna nog aan goud hielp. Ze maakte in de laatste 100 meter een grote achterstand op de atletes van de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek goed en miste op 8 honderdsten van een seconde de overwinning.

“Ik begreep zelf amper wat er gebeurde. Hoe kan ik nou tweede zijn geworden, dacht ik. Ik lag toch ver achter? Maar ik voelde me wel heel goed tijdens mijn race”, zei Bol, die zelfs schrok van haar splittijd. De specialiste op de 400 meter horden klokte 48,95. “Dat is bizar. Onder de 49 seconden is heel hard. Dat kan alleen maar betekenen dat ik in topvorm ben. Maar we hebben ook supergoed gelopen, want 3.09,90 was wel een Nederlands record.”

Ook Klaver overtrof zichzelf met een split van 49,32. Dat presteerde ze in de series eerder op de dag ook al. “Ik liep vanochtend na de series met kippenvel op mijn armen. Het is een droom om in die 49 seconden te lopen en dat ik het nu weer heb gedaan in de finale geeft ontzettend veel vertrouwen. Ik heb zin in zondag”, zei de Enkhuizense, die dan individueel uitkomt in de series van de 400 meter.

Bol is dinsdag weer aan de beurt. Dan loopt ze de series van de 400 meter horden, het nummer waarop ze op de Spelen in Tokio brons behaalde. “We gaan het meemaken. Het is gaaf om in dit stadion tegen de Amerikanen te lopen. Ik kijk er echt naar uit.”

Liemarvin Bonevacia leek de minst blije van het stel. Hij liep in de finale beduidend langzamer dan in de serie. “Het kan zijn dat ik nog wat vermoeidheid voelde, maar ik moet de race bespreken met mijn coach. Maar slecht kan het niet zijn als je een Nederlands record loopt.”