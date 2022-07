Amerikaanse sprinters superieur in WK-finale 100 meter

De finale van de 100 meter bij de WK atletiek in Eugene is een groot Amerikaanse succes geworden. Goud, zilver en brons waren voor sprinters uit de Verenigde Staten.

Fred Kerley was de snelste. Hij won het koningsnummer in 9,86. Marvin Bracy spurtte naar het zilver in 9,88. Trayvon Bromell behaalde het brons. Hij klokte eveneens 9,88, maar was 2 duizendsten langzamer dan Bracy.

Kerley onttroonde zijn landgenoot Christian Coleman. De wereldkampioen van 2019 in Doha eindigde nu als vijfde in 10,01. De Italiaanse olympisch kampioen Marcell Jacobs ontbrak in de finale. Hij had zich vlak voor de halve finales eerder op de dag teruggetrokken met een dijbeenblessure.

Kerley gold vooraf als favoriet voor de titel, gezien zijn 9,76 die hij eerder dit jaar liep in Hayward Field in Eugene, dat in de Amerikaanse atletiek een soort van heilige grond is. Het stadje in de staat Oregon is het hart van de sport. Het publiek in het stadion reageerde uitzinnig toen Kerley als eerste over de meet kwam, vlak voor Bracy en Bromell.

De winnende tijd was niet opzienbarend. Het wereldrecord van 9,58 van de Jamaicaanse sprintlegende Usain Bolt bleef ver buiten bereik.