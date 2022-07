Etappewinnaars Cort en Clarke uit de Tour door coronabesmetting

Magnus Cort en Simon Clarke gaan niet meer van start in de vijftiende etappe van de Tour de France. De Deense wielrenner van EF Education-Easypost en de Australiër van Israel – Premier Tech hebben positief getest op het coronavirus en verlaten daarom de Tour.

“Magnus Cort werd deze morgen wakker met hoofdpijn en koorts en testte daarna positief op Covid-19. Hij zal daarom niet starten in de Tour. Zijn medisch onderzoek gaat verder”, liet zijn ploeg via Twitter weten. Cort won de tiende etappe in Megève.

De ploeg van Clarke meldde dat de Australiër bij een routinetest een positieve uitslag gaf. “Alle andere renners testten negatief en zijn klaar om te rijden”, meldde Israel – Premier Tech. Clarke won de vijfde etappe van de Tour in Wallers-Arenberg door Taco van der Hoorn in de sprint te verslaan.