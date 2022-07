Hitteprotocol toegepast in vijftiende etappe Tour de France

De renners in de Tour de France hebben zondag tijdens de vijftiende etappe meer mogelijkheden om bidons aan te pakken, terwijl de tijdslimiet waarbinnen achterblijvers moeten finishen is verruimd. Dat hebben de organisatoren van de Tour de France besloten vanwege de warmte in het zuiden van Frankrijk. Er worden temperaturen van rond de 40 graden verwacht tijdens de rit die kort na 13.00 uur is begonnen.

De maatregelen werden genomen na overleg tussen vertegenwoordigers van de Tourorganisatie, de wedstrijdjury en de rennersvakbond CPA. Daarin werd het zogenoemde Extreme Weather Protocol besproken. De CPA meldde later wat de versoepelingen inhouden, met name wat betreft het bevoorraden van de renners. “Bidons weggeven aan toeschouwers is toegestaan, zolang dat veilig kan”, schrijft de CPA. “Bevoorraden kan vanaf kilometer 0 tot 10 kilometer voor de finish. Drinkbussen zijn ook beschikbaar in de ambulance en de neutrale wagens van Shimano. En de tijdslimiet wordt met 20 procent opgetrokken, ongeacht de gemiddelde snelheid in de rit.”

De vijftiende rit van zondag tussen Rodez en Carcassonne, in de zogenoemde bakoven van Frankrijk, is 202 kilometer lang.