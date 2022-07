Hockeysters gaan op voor derde wereldtitel op rij

De Nederlandse hockeysters gaan in het Spaanse Terrassa op voor hun derde wereldtitel op rij. Om 21.30 uur is Argentinië de tegenstander in de finale.

De eindstrijd wordt gespeeld in Catalonië. Nederland speelde de groepswedstrijden en de kwartfinale tegen België nog in het Wagener Stadion in Amstelveen. Argentinië speelde alle voorgaande duels wel in Terrassa.

Zaterdag was Oranje op Spaanse bodem met 1-0 te sterk voor Australië. Frédérique Matla maakte uit een strafcorner het winnende doelpunt. Later op de avond rekende Argentinië via shoot-outs (4-2) af met Duitsland (2-2 na de reguliere speeltijd).

Vier jaar geleden was Nederland in de WK-finale veel te sterk voor Ierland. Het werd in Londen liefst 6-0. Acht jaar geleden werd Australië in de finale, toen in Den Haag, met 2-0 verslagen.

Na het WK wordt interim-bondscoach Jamilon Mülders vervangen door Paul van Ass, die begin juni werd aangesteld.