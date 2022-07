Hockeysters voor de derde keer op rij wereldkampioen

De Nederlandse hockeysters zijn voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden. Oranje was in het Spaanse Terrassa met 3-1 te sterk voor Argentinië.

Maria Verschoor zette Oranje na ruim een kwartier op voorsprong door van dichtbij raak te tikken nadat een strafcorner van Yibbi Jansen was blijven hangen. Kort daarna verdubbelde Frédérique Matla de voorsprong door hard raak te schieten met haar backhand. Felice Albers zette de favoriet na een fraaie uitbraak op 3-0, waarna Agustina Gorzelany de spanning nog enigszins terugbracht door raak te pushen uit een strafcorner.

De eindstrijd werd gespeeld in Catalonië, waar Oranje zaterdag bij de laatste vier Australië (1-0) versloeg. Nederland speelde de poulewedstrijden en de kwartfinale nog in het Wagener Stadion in Amstelveen.

De finale van het WK betekende het laatste duel van interim-bondscoach Jamilon Mülders. Hij wordt vervangen door Paul van Ass.