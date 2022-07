Jumbo-Visma verder in de Tour de France zonder Roglic

Jumbo-Visma moet het voor de rest van de Tour de France doen zonder Primoz Roglic. De 32-jarige Sloveen gaat niet meer van start in de vijftiende etappe van Rodez naar Carcassonne, meldt het team.

“Om mijn verwondingen goed te laten genezen, hebben we besloten dat ik vandaag niet meer zal starten”, laat Roglic via het team weten.

“Ik ben trots op mijn bijdrage aan de huidige stand en ik heb er vertrouwen in dat het team onze ambities voor het geel en groen zal realiseren. Iedereen bedankt voor de steun”, meldt de Sloveense klassementsrenner.

Geletruidrager Jonas Vingegaard van de ploeg raakt daarmee een belangrijke helper kwijt. Roglic speelde geen rol meer in het algemeen klassement. Hij stond 21e op 33,39 minuten van zijn Deense ploeggenoot.

Roglic, de nummer 2 uit de Tour de France van 2020 en een van de twee kopmannen van zijn ploeg in deze Tour, kwam ten val in de vijfde etappe door een rondslingerende hooibaal en daarbij schoot zijn schouder uit de kom. Hij zette die zelf terug. In de dagen erna sprak de Sloveen van pijn in zijn rug.

De klassementsrenner van de Nederlandse ploeg stapte in de Tour van 2021 ook af als gevolg van zijn verwondingen door een valpartij. Toen won hij later in het jaar voor de derde keer de Ronde van Spanje.

Roglic is de eerste renner van Jumbo-Visma die afstapt. Vingegaard heeft nog zes ploeggenoten, onder wie Steven Kruijswijk.