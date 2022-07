Klaver verbetert Nederlands record 400 meter in series WK

Lieke Klaver is in vorm. Dat bewees de atlete uit Enkhuizen op de WK atletiek in Eugene in de series van de 400 meter. Ze plaatste zich rechtstreeks voor de halve finales in een Nederlands record. Ze klokte 50,24 en dook daarmee onder het oude record van 50,37, dat Femke Bol vorig jaar vestigde.

Klaver haalde ook een flinke hap af van haar persoonlijk record, dat op 50,80 stond. Ze liep vrijdag ook al heel sterk in de estafette 4×400 meter gemengd, waarin ze met Bol, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen zilver veroverde. Haar splittijd was toen 49,32. De halve finales van de 400 meter zijn woensdag.

“Het begint erop te lijken”, zei de 23-jarige Klaver over haar nationale record. “Het is de bevestiging dat ik dit seizoen hard en goed heb gewerkt. Ik ben ook heel blij met de samenwerking met mijn coach Bram Peters. Hij heeft er ook voor gezorgd dat ik zelfverzekerder ben.”

De 23-jarige atlete waagde zich niet aan voorspellingen over wat nog meer mogelijk is. “Misschien was dit wel het maximale, maar dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Het is een feit dat ik me goed voel en dat het eindelijk goed zit.”

Eveline Saalberg werd in de series van de 400 meter uitgeschakeld. Ze eindigde als zevende en laatste in haar heat met een tijd van 52,59.