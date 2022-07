Kroatische tennisster Martic de beste op WTA-toernooi Lausanne

Petra Martic heeft het WTA-toernooi van Lausanne op haar naam geschreven. De 31-jarige Kroatische tennisster was op het Zwitserse gravel in de finale met 6-4 6-2 te sterk voor de Servische qualifier Olga Danilovic, de mondiale nummer 124. De ongeplaatste Martic bezet de 85e plek op de wereldranglijst.

Voor Martic, de voormalig nummer 14 van de wereld, was het de tweede titel uit haar loopbaan. Ruim drie jaar geleden was ze de sterkste in Istanbul.

Martic haalde onlangs op Wimbledon de vierde ronde. Ze verloor daarin van de Kazachse Elena Rybakina, die uiteindelijk de titel veroverde.