Kruijswijk verlaat Tour de France per brancard na val

Steven Kruijswijk heeft zondag na een val in de vijftiende etappe de Tour de France moeten verlaten. Dat betekent een nieuwe tegenslag voor de ploeg Jumbo-Visma, die zondag al de Sloveen Primoz Roglic niet meer van start liet gaan. Kruijswijk was betrokken bij een valpartij en werd per ambulance afgevoerd.

Het betekent dat geletruidrager Jonas Vingegaard twee belangrijke helpers kwijt is voordat de Tour dinsdag aan de eerste van drie Pyrenee├źnetappes begint. De Deense kopman van de Nederlandse ploeg leidt het klassement met 2.22 voorsprong op de Sloveen Tadej Pogacar.

Kort na de val van Kruijswijk gingen ook Vingegaard en zijn Belgische ploeggenoot Tiesj Benoot onderuit. De schade bij de Deen leek mee te vallen. Hij sloot met hulp van de Fransman Christophe Laporte snel weer aan bij het peloton, dat op weg is naar Carcassonne. Benoot meldde zich even bij de rondearts.

Kruijswijk, die mogelijk zijn sleutelbeen gebroken heeft, is de 23e uitvaller deze Tour, de tweede van Jumbo-Visma. Roglic ging zondag niet meer van start omdat hij nog te veel last ondervindt van de gevolgen van een valpartij in de vijfde etappe.

Het is het tweede jaar op rij dat Kruijswijk de Tour voortijdig verlaat. Vorig jaar werd hij ziek en stapte hij in de zeventiende etappe af.